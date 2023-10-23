Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Kemal Uçar hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Kemal Uçar'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Kemal Uçar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kemal Uçar hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Kemal Uçar hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Kemal Uçar'ın hayatını araştırıyor. Peki, Kemal Uçar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kemal Uçar hayatı ve biyografisi!

KEMAL UÇAR KİMDİR?

Kemal Uçar (d. 29 Mart 1985, Adana), Türk oyuncu, oyun yazarı ve senaristtir. Tiyatro kökenli olan Kemal Uçar, Sınıf ve Ezel dizilerinde başladığı televizyon kariyerine son olarak Payitaht Abdülhamid ve Bir Zamanlar Kıbrıs dizilerinde devam etmiştir. Oyuncu olarak yer aldığı Dublörün Hikâyesi adlı tiyatro oyunun yazarı ve yönetmenidir.

Lise eğitimini Adana'da Seyhan Rotary Anadolu Lisesinde tamamlayan Kemal Uçar, Ankara Üniversitesi DTCF Amerikan Dili ve Edebiyatı edebiyatı mezunudur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Tiyatro Topluluğu ile başladığı sahne çalışmalarına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyer olarak devam etmiştir. Daha sonra İstanbul'a yerleşerek televizyon çalışmalarında rol almıştır. Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır.

Uzun soluklu ilk büyük prodüksiyon olarak, Ezel dizisinde Ezel'in kardeşi rolünde oynamıştır. Çeşitli reklam, dizi ve filmlerde rol alan Kemal Uçar, Tut Sözünü filminin senaryosunu yazmış ve bu filmde rol almıştır. Dublörün Hikâyesi adlı tiyatro oyununun da yazarı ve oyuncuları arasındadır.

Son olarak, Payitaht Abdülhamid dizisinde Şehzade Ahmet Nuri Efendi karakterini ve Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizide Cengiz Topel'i canlandırmıştır.

Adana Demirspor taraftarı olan Kemal Uçar, adlı Adana Demirspor taraftarı belgeselinde de boy göstermiştir. Belgeselin yapımcısı Mustafa Uçar ile kardeştirler.