Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Kemal Tekden hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Kemal Tekden'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Kemal Tekden kimdir? Kemal Tekden kaç yaşında, nereli? Kemal Tekden hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Kemal Tekden hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Kemal Tekden'in hayatını araştırıyor. Peki, Kemal Tekden kimdir? Kemal Tekden kaç yaşında, nereli? Kemal Tekden hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

KEMAL TEKDEN KİMDİR?

Kemal Tekden (d. 1 Ocak 1959, Kayseri), Türk siyasetçi ve iş insanı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 1993'te memuriyetten ayrılarak Kayseri'de ilk özel tıp merkezini açtı. Daha sonralarda Kayseri Kalp Hastanesi, Kayseri Tekden Hastanesi, Denizli Tekden Hastanesi'ni açtı. 2006 yılında Özel Tekden İlköğretim Okulu'nu, 2011 yılında Özel Küçükyalı Tekden İlköğretim okulunu açtı. Son olarak 2014 yılında Kayseri'ye Tekden Fen Lisesi'ni açtı. Kayseri Aydınlar Ocağı, Selçuklu Vakfı, Gönüllerde Birlik Vakfı, Darülaceze Vakıflarında üye ve yönetici olarak yer aldı. Aynı zamanda Kültür Eyvanı Derneği ve Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocukların Eğitimi Vakfı'nda başkanlık yapmaktadır. İnsanın Sırrı isimli kitabı ile büyük dikkat çekmiştir. AK Parti'den adaylığını açıklamış ve 7 Haziran seçimlerinde 4.sıradan milletvekili olmuştur. TBMM XXV. Dönem Kayseri Milletvekilidir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcı şirketinin ortağıdır.