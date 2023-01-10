Kemal Sunal öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Kemal Sunal ne zaman öldü, hastalığı neydi? Kemal Sunal'ın hayatı ve biyografisi! Rol aldığı filmler!

Tokatçı filmini izleyenler Kemal Sunal öldü mü, ne zaman vefat etti araştırması yapıyor. Peki, Kemal Sunal öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Kemal Sunal ne zaman öldü, hastalığı neydi? Kemal Sunal'ın hayatı ve biyografisi sizlerle...

Değerli sanatçımız Kemal Sunal kaç yaşında vefat etti? Kemal Sunal'ın rol aldığı filmler ve yapımlar nelerdir? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Kemal Sunal öldü mü, neden öldü? Kemal Sunal kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar...

KEMAL SUNAL ÖLDÜ MÜ, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka isimli filmin Trabzon'daki çekimlerine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşında hayatını kaybetti. Mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

Sunal, kişisel yaşamı ve kariyeri boyunca yaptığı yolculuklarda daima kara taşıtlarını tercih etmiş, uçak ve deniz taşıtlarından korktuğunu dile getirmiştir. Çeşitli festivallerde, ödül törenlerine kara taşıtıyla yetişemeyen sanatçının uçak fobisi, yaşamı boyunca yenemediği bir korkusu olarak kalmıştır. 3 Temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında öldü. Ölümüne bir dizi ihmaller zincirinin neden olduğu düşünülmektedir. Zeki Alasya, Sunal'ın ölümüyle ilgili görüşünü şöyle dile getirmiştir:

"Kimseleri filmin çekileceği yere otobüsle gitmek sıkıntısında bırakmamak için kendini zorlayarak bindi o uçağa, imkânı yok binmez."

Milliyet ve Hürriyet gazetelerinin haberine göre, uçaktaki personel ilk yardım konusunda bilgisizdi ve çağrılan ambulansta doktor yoktu. "International Hospital" hastanesine kaldırılan sanatçının doktoru, Sunal'ın kalp rahatsızlığı olduğunu dile getirmiş ve kalp ilaçları kullandığını açıklamıştır. NTV'nin haberine göre, Kemal Sunal'la aynı uçakta bulunan DSP İstanbul milletvekili Erol Al, sanatçının ölümünde ağır ihmal ve tedbirsizlik olduğunu belirtmiştir. Uçağın kabin ekibi, sanatçıya tıbbi müdahalede bulunamadıklarını belirterek, "bunun için eğitimimiz yok, yalnızca rahatlatmaya çalıştık" açıklamasını yapmıştır. Sağlık ekiplerinin uçağa 12 dakikada ulaşması ve sanatçının 35 dakika sonra uçaktan indirilip hastaneye götürülmesi gibi konularda DHMİ ve Medline çeşitli açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamaların ve havalimanındaki sağlık tedbirlerinin yetersiz olduğu düşünülmektedir.

Sanatçı için ilk tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenmiştir. Bu tören, sanatçının naaşının 08.30'da sahneye getirilmesiyle başlamış, ailenin yerini almasıyla birlikte 09.45'te büyük salonda büyük ekranda sanatçının filmlerinden bölümler gösterilmiş, sanatçı dostları ve sevenleri naaşının başında saygı duruşunda bulunmuştur.

AKM'den polis bandosuyla Teşvikiye Camii'ne götürülmek için çıkarılan Sunal'ın naaşına, gümrük muhafaza memurları da eşlik etmiştir. 1999'da çekilen Propaganda filminde "Gümrük Muhafaza Memuru Mehdi" karakterini canlandıran Sunal'ın oğlu ile filmde çekilmiş bir fotoğrafını İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden altı memur taşımıştır. Taksim'den Teşvikiye Camii'ne kadar kortej oluşturan sevenleri, yoğun ilgi sebebiyle Cami'ye ulaşmakta zorlanmıştır. Öğle namazının akabinde kılınan cenaze namazında, yoğun ilgi sebebiyle polis güvenlik önlemi almış, gümrük muhafaza memurları tabutun başında saygı nöbeti tutmuştur. Cenaze namazının ardından eller üzerinde Rumeli caddesine kadar taşınan sanatçının naaşı, buradan sonra araca konulmuş ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na doğru yola çıkmıştır.

KEMAL SUNAL KİMDİR?

Ali Kemal Sunal (11 Kasım 1944, İstanbul - 3 Temmuz 2000, İstanbul), Türk oyuncu, yapımcı, senarist ve komedyendir. Oynadığı karakterlerle Türk sinema tarihine damga vuran oyunculardandır.

Tiyatro ile sanat hayatına başlayan Kemal Sunal'ın ilk amatör tiyatro oyunu, Vefa Lisesi'ndeyken rol aldığı Zoraki Tabip'tir. Kenterler, Ulvi Araz, Ayfer Feray ve son olarak Devekuşu Kabare tiyatrolarında profesyonel olarak rol aldıktan sonra, ünlü yönetmen Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle birlikte 1972 yılında Tatlı Dillim filminde rol alarak sinemaya ilk adımını attı. Özellikle Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı Uyanıyor ve Hababam Sınıfı Tatilde filmleriyle yüksek bir başarı kazanan Sunal, Hababam Sınıfı'nın İnek Şaban'ı olarak tanındı.

Filmlerinde oynadığı iyi, saf ve komik adam rolleriyle beğeni kazandı. Sanatçı, komedi filmleri ağırlıkta olsa da dram türündeki filmlerde de yer aldı. Toplam 82 filmde rol almış olan sanatçının son filmi, 1999'da vizyona giren Propaganda'dır. Bu film aynı zamanda Kemal Sunal'ın, oğlu Ali Sunal ile birlikte rol aldığı ilk ve tek filmidir.

Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka isimli filmin Trabzon'daki çekimlerine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek 55 yaşında hayatını kaybetti. Mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

KEMAL SUNAL FİLMLERİ

Tatlı Dillim (1972), Oh Olsun, Güllü Geliyor Güllü, Canım Kardeşim, Yalancı Yarim (1973), Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire, Mavi Boncuk, Hasret, Salako (1974), Şaşkın Damat, Hanzo, Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975), Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Sahte Kabadayı, Meraklı Köfteci, Kapıcılar Kralı, Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976), Sakar Şakir, Şabanoğlu Şaban, İbo ile Gülşah, Hababam Sınfı Tatilde, Çöpçüler Kralı (1977), Yüz Numaralı Adam, Köşeyi Dönen Adam, Kibar Feyzo, İyi Aile Çocuğu, İnek Şaban, Avanak Apti (1978), Umudumuz Şaban, Şark Bülbülü, Korkusuz Korkak, Dokunmayın Şabanıma, Bekçiler Kralı (1979), Zübük, Gol Kralı, Gerzek Şaban, Devlet Kuşu (1980), Üç Kağıtçı, Kanlı Nigar, Davaro (1981), Yedi Bela Hüsnü, Doktor Civanım (1982), Tokatçı, Kılıbık, En Büyük Şaban, Çarıklı Milyoner (1983), Şabaniye, Postacı, Ortadirek Şaban, Atla Gel Şaban (1984), Sosyete Şaban, Şendul Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz, Katma Değer Şaban, Gurbetçi Şaban (1985), Yoksul, Tarzan Rıfkı, Garip, Deli Deli Küpeli, Davacı (1986), Yakışıklı, Kiracı, Japon İşi (1987), Uyanık Gazeteci, Sevimli Hırsız, Polizei, Öğretmen, İnatçı, Düttürü Dünya, Bıçkın (1988), Zehir Hafiye, Talih Kuşu, Gülen Adam (1989), Koltuk Belası, Boynu Bükük Küheylan, Abuk Sabuk bir Film (1990), Varyemez (1991), Propaganda (1999) filmlerinde oynadı.