Kemal Sunal ne zaman öldü? Kemal Sunal kaç yaşında öldü, neden öldü, hangi tarihte? - Haberler

Kemal Sunal ne zaman öldü? Kemal Sunal kaç yaşında öldü, neden öldü? sorularının yanıtları merak ediliyor. Kemal Sunal filmleri ile aradan geçen yıllara rağmen güncelliğini koruyor. Hala ilk günkü gibi izlenen filmlerinde zaman zaman ders veren, bazen de duygulandıran halleriyle Türk halkının sevgisini kazandı. Büründüğü rollerle özleşen karakteri sayesinde halktan takdir toplayan bir oyuncu oldu.

KEMAL SUNAL KİMDİR?

Ali Kemal Sunal, 10 Kasım 1944 İstanbul' da dünyaya geldi. Tiyatro ile sanat hayatına başlayan sanatçı, Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle sinema filmleriyle ilgilenmeye başladı. İlk amatör tiyatro oyunu, Vefa Lisesi'nde okurken rol aldığı "Zoraki Tabip"tir. Lise öğrenimi sırasında oynadıkları bir oyunla, "Akşam Gazetesi Liselerarası Tiyatro Yarışması"nda "En iyi karakter oyuncusu" seçildi.

OYUNCULUĞA MÜŞFİK KENTER LE BAŞLADI



Belkıs Balkır'ın kendisini Müşfik Kenter ile tanıştırmasıyla, Kenterler Tiyatrosu'nda profesyonel oyuncu olarak çalışmaya başlayan sanatçının, bu tiyatrodaki ilk rolü "Fadik Kız"dır. Ardından "Deli İbrahim" rolünü oynadı. Buradan ayrılıp, Ulvi Uraz Tiyatrosu'na geçen sanatçı bu tiyatroda 4 sene sahneye çıktı. Bu tiyatroda Orhan Kemal'in İspinoz isimli eserindeki "Taşkasaplı" karakterini canlandırdı. "Dün-Bugün" isimli oyunu oynadıkları sırada, Zeki Alasya, Ertem Eğilmez'in yeni filmi için oyuncu seçmelerinin olduğu tiyatroya davet eder ve Kemal Sunal'ı çok beğenen Ertem Eğilmez, sanatçının ilk sinema deneyimi olan 'Tatlı Dillim'de rol almasına karar verir. Böylelikle, 1972 yılında ''Tatlı Dillim'' filminde rol alarak sinemaya ilk adımını attı.

SON YER ALDIĞI PROJE, PROPAGANDA OLDU



Sunal, "Bekçi Murtaza" isimli oyunda bekçiyi, oyunun ikinci perdesinde ise bir kahveciyi oynadı. Ayfer Feray Tiyatrosu'na geçen sanatçı bir sene çalıştıktan sonra Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda yer almaya başladı. 1989 yılında Sunal, üç filmde yer aldı; Zehir Hafiye, (Orhan Aksoy) Talih Kuşu, Gülen Adam'dır. 1990 yılında üç filmde rol alır. Bunlar; Koltuk Belası, (Kartal Tibet) Abuk Sabuk Bir Film (Şerif Gören) ve Boynu Bükük Küheylan (Erdoğan Tokatlı)'dır. 1991 yılında tek bir filmde rol alan sanatçının bu filmi Varyemez'dir. 1999 yılında sanatçının son rol aldığı sinema filmi olan Propaganda çekildi ve 2000 yılında Balalayka filminde rol almayı kabul etti. Oyuncu; 1992'de Saygılar Bizden, 1993 Şaban Askerde, 1994 Bay Kamber ve son olarak 1997'de Şaban ile Şirin dizilerinde yer aldı.

FİLMLERİNDE SORUNLARA DEĞİNDİ



Canlandırdığı karakterlerin ''saf ve temiz'' bir izlenim yaratması izleyicinin büyük beğenisini topladı. Sanatçı, komedi filmleri ağırlıkta olsa da, dram türündeki filmlerde de rol aldı. "Çok az konuşan, çok soğuk bir adamım" şeklinde kendisini tanımlayan Kemal Sunal'ın sevilmesinin en büyük sebeplerinden birisi, filmlerin çekildiği dönemlerde yaşanan sosyolojik-sosyo ekonomik ve siyasi gelişmelerin filmlerinde yer almasıdır.

Usta oyuncu, Gül Sunal ile evliydi ve Ali Sunal ile Ezo Sunal adında iki çocuğu vardı.

KEMAL SUNAL KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ, ÖLÜM TARİHİ NEDİR?

Kemal Sunal, 3 temmuz 2000 tarihinde 55 yaşındayken Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

KEMAL SUNAL DOĞUM TARİHİNİ NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

10 Kasım'da dünyaya gelen Kemal Sunal, bu tarihte doğum gününü kutlamaktan uzak durmuştur. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle doğum gününü her zaman 11 Kasım'da kutlamıştır.

KEMAL SUNAL'IN KAÇ FİLMİ VAR?

Usta oyuncu yaşamı boyunca toplamda 82 filmde rol almıştır.

KEMAL SUNAL FİLMLERİ

Tatlı Dillim (1972), Oh Olsun, Güllü Geliyor Güllü, Canım Kardeşim, Yalancı Yarim (1973), Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire, Mavi Boncuk, Hasret, Salako (1974), Şaşkın Damat, Hanzo, Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975), Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Sahte Kabadayı, Meraklı Köfteci, Kapıcılar Kralı, Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976), Sakar Şakir, Şabanoğlu Şaban, İbo ile Gülşah, Hababam Sınfı Tatilde, Çöpçüler Kralı (1977), Yüz Numaralı Adam, Köşeyi Dönen Adam, Kibar Feyzo, İyi Aile Çocuğu, İnek Şaban, Avanak Apti (1978), Umudumuz Şaban, Şark Bülbülü, Korkusuz Korkak, Dokunmayın Şabanıma, Bekçiler Kralı (1979), Zübük, Gol Kralı, Gerzek Şaban, Devlet Kuşu (1980), Üç Kağıtçı, Kanlı Nigar, Davaro (1981), Yedi Bela Hüsnü, Doktor Civanım (1982), Tokatçı, Kılıbık, En Büyük Şaban, Çarıklı Milyoner (1983), Şabaniye, Postacı, Ortadirek Şaban, Atla Gel Şaban (1984), Sosyete Şaban, Şendul Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz, Katma Değer Şaban, Gurbetçi Şaban (1985), Yoksul, Tarzan Rıfkı, Garip, Deli Deli Küpeli, Davacı (1986), Yakışıklı, Kiracı, Japon İşi (1987), Uyanık Gazeteci, Sevimli Hırsız, Polizei, Öğretmen, İnatçı, Düttürü Dünya, Bıçkın (1988), Zehir Hafiye, Talih Kuşu, Gülen Adam (1989), Koltuk Belası, Boynu Bükük Küheylan, Abuk Sabuk bir Film (1990), Varyemez (1991), Propaganda (1999) filmlerinde oynadı.

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