Kemal Şahin kimdir? Kemal Şahin kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi - Haberler

Kemal Şahin kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündeme dair yorumları ve açıklamalarıyla merak konusu olan Kemal Şahin'in hayatı ve biyografisi haberimizde yer alıyor.

KEMAL ŞAHİN KİMDİR?

Kemal Şahin Beyşehir, Konya'da dünyaya gelmiş Türk İş insanıdır.

Kemal Şahin, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Taşlıpınar Köyü'nde doğmuştur. Devlet bursuyla Almanya'ya gitmiş ve mühendislik öğrenimi görmüştür. 1982 yılında Aachen'da kurduğu hediyelik eşya dükkânını yıllar içerisinde büyütmüş ve "Santex Moden GmbH" toptan ve perakende firmasını kurarak Şahinler Holding'in temellerini atmıştır.

Bugün 1 milyar dolar cirosu ve 10 bin çalışanı olan, 7 farklı sektörde, dünyanın 170 ülkesine ihracat yapan Şahinler Holding'in, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Ödüller ve Başarılar

1997 Almanya "Yılın İş Adamı" Ödülü

1997 Amerika'daki "Dünyayı Yönetenler Kulübü" olarak bilinen Enterpreneur of the Year Institute'ye üye kabul edilen ilk Türk

1998 Avrupa Kulübü (Club of Europe) tarafından demokrasinin, serbest pazar ekonomisinin ve Türk-Alman dostluğunun gelişmesine sağladığı katkılardan ötürü "Avrupa Onur Girişimcisi" Ödülü

2000 Yaptığı çalışmalarla, ülkemizin dünyaya tanıtılmasında ve devletimizin yüceltilmesinde gösterdiği üstün başarıdan dolayı, T.C. 9.CumhurbaşkanıSüleyman Demirel tarafından "Devlet Üstün Hizmet Madalyası"

2000 Selçuk Üniversitesi tarafından çalışma hayatındaki başarılarından dolayı örnek girişimci gösterilerek İşletme Ana Bilim Dalı'nda "Fahri Doktora" Unvanı

2010 Köln ve Çevresi Zanaatkarlar Birliği tarafından "Girişimcilik Ustası" Ödülü

2014 Türk-Alman ilişkilerine yaptığı katkılar nedeniyle, Almanya Cumhurbaşkanlığı tarafından "1. Sınıf Liyakat Nişanı"

2014 Tekstil sektöründe Edirne' de yaptığı yatırımlar ve yarattığı istihdam sayesinde Edirne Belediye Başkanı tarafından " Fahri Hemşehrilik Beraatı"

Kurduğu Dernek ve Vakıflar

1992 Türk -Alman Tekstilciler Birliği'nin (TÜDET) kurucusudur.

1992 Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük lobi kuruluşu Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD)kurucularından olup, 4 yıl süreyle başkanlığını yaptı. Halen derneğin İstişare Kurulu Başkanı'dır.[8]

1995 Türk Dış Ticaret Vakfı'nın kurucularından ve Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı'dır.

Alman ve Türk işadamlarını aynı çatı altında toplamak, iki ülke arasındaki ekonomik ve toplumsal iş birliğini artırmak üzere kurulan "Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası"nın (TD-IHK) Kurucu Başkanı´dır.

1998 Almanya'daki TEMA Vakfı'nın kurulmasına öncülük ederek, vakfa desteğini Mütevelli Heyeti Başkanı olarak sürdürmektedir.

2006 yılında kurulan Türk – Alman Öğrenci ve Akademisyenler Derneği'nin (TD-Platform )Kurucularından olup Danışma Kurulu Başkanı olarak destek vermektedir.

2012 yılında Almanya'da Türk kökenli gençlerin eğitimine destek vermek, kariyer planlamaları konusunda danışmanlık yapmak amacıyla Stiftung: Bildung! Eğitim! Vakfı'nı kurmuştur ve halen Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Kitapları

2000 yılının Mart ayında hayatını, fikirlerini anlattığı, deneyimlerinin yer aldığı, "Zirvedeki Şahin" isimli kitabı Türkiye'de, iş dünyasına ışık tutacak yönetim stratejilerinin yer aldığı "Gurbetteki Şahin" (Der Falke in der Fremde) kitabını da 2002 yılında Almanya'da yayınlamıştır.

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