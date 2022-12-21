Kemal Rüzgar kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne? Kemal Rüzgar'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi!
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Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının ilk dakikalarında attığı 2 golle gündeme gelen Kemal Rüzgar kimdir merak edildi. Peki, Kemal Rüzgar kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne? Kemal Rüzgar'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? İşte detaylar...
Kemal Rüzgar kimdir? Kemal Rüzgar kaç yaşında? merak ediliyor. Peki, Kemal Rüzgar kimdir, aslen nereli, hangi takımda oynuyor, doğum tarihi kaç, kaç yaşında? Kemal Rüzgar mevkisi ne, forvet mi?
KEMAL RÜZGAR KİMDİR?
Kemal Rüzgar (d. 20 Haziran 1995), forvet pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur. 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da oynamaktadır.
Profesyonel kariyerine 2015 yılında Fortuna Düsseldorf II kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Fortuna Düsseldorf, VfL Osnabrück, FC Viktoria Köln ve Altınordu kulüplerinde oynadı.