Kemal Rüzgar kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne? Kemal Rüzgar'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi!

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının ilk dakikalarında attığı 2 golle gündeme gelen Kemal Rüzgar kimdir merak edildi. Peki, Kemal Rüzgar kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne? Kemal Rüzgar'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? İşte detaylar...