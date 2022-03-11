Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Kemal Öztürk izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Kemal Öztürk kimdir? Kemal Öztürk kaç yaşında, nereli? Kemal Öztürk'ün özgeçmişi

KEMAL ÖZTÜRK KİMDİR?



Kemal Öztürk, 1969 yılında Ağrı'da dünyaya gelmiş ve 51 yaşındadır. Gazeteci olan Öztürk yönetmen, danışman ve yazarlıkta yapıyor.

İlk ve orta öğrenimini Sakarya'da tamamlayan Öztürk, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. 1990 yılında çeşitli dergilerde makaleler yayınlayarak yazı hayatına başladıktan sonra 1995 yılında profesyonel gazeteciliğe adım atmıştır. Aynı zamanda televizyon haberciliği ve belgesel yönetmenliği yapan Öztürk'ün, yerli ve yabancı televizyon kanallarında çok sayıda belgeseli yayınlanmıştır.

KEMAL ÖZTÜRK

Bir süre yurt dışında dil eğitimi almış ve belgesel alanında araştırmalar yapmıştır. 2003 yılında TBMM Başkanı İletişim Danışmanlığını yapmıştır. 2005 yılında TBMM Başkanı başdanışmanlığı görevine getirilmiştir. Son olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Basın Danışmanlığını yapan Kemal Öztürk, 2011 yılı Şubat ayında bu görevinden ayrılmıştır.

03 Ağustos 2011 tarihinde Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atanan Öztürk 3 yılı aşkın süre bulunduğu görevinden 1 Aralık 2014 tarihinde istifa etmiştir. Öztürk 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Yeni Şafak Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaya başlamıştır. Öztürk'ün siyasal iletişim, yakın tarih, şehir iletişimi, politik tarih ve iletişim konularında çok sayıda makale ve kitapları yayınlandı. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili aday adayı olmuştur.

2020 yılında Kemal Öztürk, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine ders vermeye başladı.

Kemal Öztürk evli ve üç çocuk babasıdır.

ESERLERİ:

MİZAH: Rahmetli Bir Garip Oğlanın Hikâyesi (kara mizah, 1994, Mir Mahmut Rıza mahlasıyla).

ARAŞTIRMA - İNCELEME: Bosna'dan Şemdinli'ye İnsanlığın Göçü (1996), İlk Meclis (2000).

TV BELGESELİ : Sarıkamış, İlk Meclis, Yemen, Pera Palas-Bir Batılılaşma Hikâyesi, Değişmeyen Kareler-Bir Deprem Hikâyesi.

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