Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz, Ankara'da gözaltına alındığını duyurdu. Özkiraz'ın sosyal medya hesabından, "Kemal Özkiraz biraz önce Ankara'da gözaltına alındı." paylaşımı yapıldı. Peki, Kemal Özkiraz neden gözaltına alındı? Kemal Özkiraz suçu ne?

Avrasya Araştırma Şirketi'nin kurucusu Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin talebi doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Peki, Kemal Özkiraz neden gözaltına alındı? Kemal Özkiraz suçu ne?

KEMAL ÖZKİRAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yapılan bir sonraki paylaşımda ise "Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin talebi doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı." denildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin olarak yapılan incelemelerde şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 17 kişi gözaltına alındı.