Avrasya Araştırma Şirketi'nin başkanı Kemal Özkiraz, Antalya milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Kemal Özkiraz, kararını sosyal medya hesabından açıklama yaparak duyurdu. Vatandaşlar ise Kemal Özkiraz milletvekili adayı mı oldu? Kemal Özkiraz hangi partiden milletvekili aday adayı oldu? sorularını araştırdı.

14 Mayıs seçimleri öncesi paylaştığı anket sonuçlarıyla dikkat çeken Avrasya Araştırma Şirketi'nin başkanı Kemal Özkiraz sosyal medya hesabından milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. 14 Mayıs seçimine az zaman kala vatandaşların gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler var. Peki, Kemal Özkiraz milletvekili adayı mı oldu? Kemal Özkiraz hangi partiden milletvekili aday adayı oldu?

KEMAL ÖZKİRAZ MİLLETVEKİLİ ADAYI MI OLDU?

14 Mayıs seçimleri öncesi paylaştığı anket sonuçlarıyla dikkat çeken Avrasya Araştırma Şirketi'nin başkanı Kemal Özkiraz sosyal medya hesabından CHP'den Antalya milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Özkiraz, "Antalyamızda yaşayan herkesten desteklerinizi bekliyorum. Antalya'da bir oy Kemal'e diğer oy da Kemal'e. Aylarca çalıştık Antalya için 4 ayrı proje geliştirdik. Bir kaç gün içinde paylaşacağım" dedi.