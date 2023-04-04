Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da Selçuk İnan ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu. İstanbul ekibinde Kemal Özdeş dönemi resmen başladı. Futbolseverler bu gelişmenin ardından Kemal Özdeş'in hayatını araştırdı. Peki, Kemal Özdeş kimdir? Kemal Özdeş kaç yaşında, nereli? Kemal Özdeş hangi takımda?

Kasımpaşa'da yolların ayrıldığı Selçuk İnan'ın yerine teknik direktörlüğe Kemal Özdeş getirildi. Daha önce iki kez İstanbul ekibini çalıştıran deneyimli hoca, Kasımpaşa'da 3. dönemini yaşayacak. Futbolseverler ise arama motorlarında Kemal Özdeş kimdir? Kemal Özdeş kaç yaşında, nereli? Kemal Özdeş hangi takımda? sorularına yanıt aradı.

KEMAL ÖZDEŞ KİMDİR?

Kemal Özdeş (d. 10 Mayıs 1970, Manisa), Türk futbolcu ve teknik direktördür. Manisa doğumlu. 1994 Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezunudur.

Futbolcu kariyeri

Manisa Mensucatspor

Genelde amatör seviyede Ege Bölgesi'nin ekiplerinde futbol oynadı. Son olarak 1993-1994 yılları arasında Manisa Mensucatspor'da oynadı ve sözleşme bitimi aktif futbolu bıraktı.

Teknik direktör kariyeri

Futbol vedasından sonra antrenörlük yapmaya karar verdi ve ilk antrenörlük deneyimini 1995 yılında Bergamaspor'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenerek edindi. Ardından birçok takımda yardımcı antrenörlük görevini üstlendı. Ardından Tevfik Lav, Ersun Yanal gibi teknik direktörler için yardımcı antrenörlük yapmaya başladı. 2004'te ligin bitimine 6 hafta kala Konyaspor'u çalıştırdı.

Türkiye U-19

2010 tarihinde Türkiye U-19 millî takım teknik direktörü olmuştur. Türkiye U-19 millî takımının teknik direktörlüğünü ve aynı zamanda Türkiye U-21 millî takımında teknik direktör Raşit Çetiner'ın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştır.

Türkiye U-19 millî takımıyla Temmuz 2011 tarihinde Romanya'da düzenlenen 2011 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasına katıldı fakat takımıyla grup asamasında elenerek derece elde edemedi.

Manisaspor

2011-12 sezonunun hazırlık döneminde teknik direktör Hikmet Karaman'la yollarını ayıran Manisaspor'da teknik direktörlük için düşünülen adayların başında gelmiştir.[3] TFF'den izin çıkmasıyla bu teklifi kabul eden Kemal Özdeş Manisaspor'la 4 sezonluk sözleşme imzalayarak Manisaspor teknik direktörü olmuştur.[4] 24 Ocak 2012 tarihinde görevinden istifa etmiştir. 2013-2014 sezonunda tekrar Manisaspor'un başına geçen Özdeş, takımıyla PTT 1. Lig'i 7. sırada tamamlamıştır.

Gençlerbirliği

2013-14 sezonunun sona ermesinin ardından, istifa eden Mehmet Özdilek'in yerine teknik direktör arayışına giren Gençlerbirliği kulübü, Özdeş ile anlaşma kararı almıştır. Özdeş, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen törenle 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atmıştır. Oyuncu transferleri konusunda İlhan Cavcav'la yaşadığı anlaşmazlıklar dolayısıyla 10 Temmuz 2014'te sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti.

Balıkesirspor

4 Aralık 2014 tarihinde İsmail Ertekin'den boşalan Balıkesirspor teknik direktörlüğüne sezon sonuna kadar getirilmiştir. 26 Nisan 2015 tarihinde istifa etmiştir.

Karşıyaka

1 Ekim 2015 tarihinde başlayan sözleşmesi Karşıyaka tarafında 14 Aralık 2015 feshedilmiştir.

Elazığspor

4 Ocak 2016 tarihinde İbrahim Üzülmez'den boşalan Elazığspor teknik direktörlüğüne sezon sonuna kadar getirilmiştir.

Kasımpaşa

16 Eylül 2016 tarihinde Rıza Çalımbay'dan boşalan Kasımpaşa teknik direktörlüğüne getirilmiştir. 1 Ekim 2018 tarihinde 2 yıl sürdürdüğü Kasımpaşa teknik direktörlüğü görevinden ayrıldı.

Yeni Malatyaspor

23 Ocak 2020 tarihinde Sergen Yalçın'dan boşalan Yeni Malatyaspor teknik direktörlüğüne getirilmiştir.