Teknik direktör Kemal Özdeş Kasımpaşa'dan ayrılıyor mu ve kimdir sorularına yanıt aranıyor. Kemal Özdeş'in çalıştırdığı takımlar hangisi olduğu gündeme geliyor. Peki, Kemal Özdeş, Kasımpaşa'dan ayrılıyor mu? Kemal Özdeş kimdir, çalıştırdığı takımlar hangisi?

Kemal Özdeş, Kasımpaşa'dan ayrılıyor mu ve Kemal Özdeş kimdir, çalıştırdığı takımlar hangisi olduğu gündeme geliyor. Süper Lig'de 8. sırada bulunan ve son 3 maçında sahadan mağlup ayrılan Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş görevini bıraktı. Kemal Özdeş, Kasımpaşa'dan ayrılıyor mu? Kemal Özdeş kimdir, çalıştırdığı takımlar hangisi? Detaylar haberimizdedir…

KEMAL ÖZDEŞ, KASIMPAŞA'DAN AYRILIYOR MU?

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Kasımpaşa: "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş, Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Kemal Özdeş'e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

KEMAL ÖZDEŞ KİMDİR?

Kemal Özdeş, 10 Mayıs 1970 yılında Manisa'da doğdu. Türk futbolcu ve teknik direktördür. Manisa doğumlu olan Kemal Özdeş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden 1994 yılında mezun olmuştur.

Manisa Mensucatspor

Genelde amatör seviyede Ege Bölgesi'nin ekiplerinde futbol oynadı. Son olarak 1993-1994 yılları arasında Manisa Mensucatspor'da oynadı ve sözleşme bitimi aktif futbolu bıraktı.