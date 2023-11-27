Süper Lig'de 8. sırada bulunan ve son 3 maçında sahadan mağlup ayrılan Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş hakkında merak edilenler Kemal Özdeş istifa mı etti, neden? soruları ile aratılıyor.

Kemal Özdeş istifa mı etti, neden?

Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş'in görevi bıraktığı haberlerinin ardından Kemal Özdeş istifa mı etti, neden? soruları araştırıldı.

KEMAL ÖZDEŞ İSTİFA MI ETTİ?

Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, görevinden istifa etti.

KEMAL ÖZDEŞ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Süper Lig'de 8. sırada bulunan ve son 3 maçında sahadan mağlup ayrılan Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş görevini bıraktı. Kulüpten yapılan açıklamada, Özdeş'in 2-0 kaybedilen Konyaspor maçı sonrası istifa ettiği belirtildi.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Kasımpaşa: "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş, Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Kemal Özdeş'e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.