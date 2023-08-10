Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Kemal Kızılkaya kimdir? Sorusu, yapılan atamaların ardından gündeme geldi ve merak edildi. Peki, Kemal Kızılkaya kimdir? Siirt valisi Kemal Kızılkaya hayatı ve biyografisi! Siirt valisi kim oldu?

Kemal Kızılkaya kimdir? Sorusu, yapılan atamaların ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Peki, Kemal Kızılkaya kimdir? Siirt valisi Kemal Kızılkaya hayatı ve biyografisi! Siirt valisi kim oldu?

KEMAL KIZILKAYA KİMDİR?

Eskişehir nüfusuna kayıtlı olup, 1975 yılında Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Ankara Barosunda Avukatlık Stajını tamamlamıştır. Noterlik Belgesi sahibidir. Ayrıca Hukuk Uyuşmazlıkları alanında Uzman Arabuluculuk unvanı bulunmaktadır. İngiltere'nin Exeter Üniversitesinde Yabancı dil eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yönetim Bilimleri Ana Bilim dalında Yüksek Lisans ( Master ) eğitimini tamamlamıştır.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında Doktora ( PhD ) eğitimini tamamlamıştır. Yurtiçi ve yurtdışında birçok eğitim, konferans ve çalışma ziyaretlerine katılmıştır. Yükseköğretim düzeyinde Hukuk, Kamu Yönetimi ve Yönetim Bilimleri alanında Misafir Öğretim Görevlisi olarak konferans ve dersler vermiştir.

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki görevine 1999 yılında Nevşehir Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak başlamıştır. Sırası ile;

2002 -2002 Kırıkkale Balışeyh Kaymakamı,

2002 -2004 Kars Akyaka Kaymakamı,

2004 -2007 Mardin Vali Yardımcısı,

2007 -2010 Kastamonu Araç Kaymakamı,

2010 -2013 Konya Cihanbeyli Kaymakamı,

2013 -2016 Çanakkale Bayramiç Kaymakamı,

2016 - 2021 İzmir Kemalpaşa Kaymakamı,

2021 - 2021 İstanbul Sultanbeyli Kaymakamı olarak görev yapmıştır.

01.10.2021 tarih 2021/467 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Bilecik Valisi olarak atanmıştır.

Görev yaptığı yerlerdeki başarılı çalışmalarından dolayı Bakan, Vali, Belediye Meclisi, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri tarafından birçok defa Üstün Başarı, Başarı, Takdir, Teşekkür, Fahri Hemşerilik belgeleri ile taltif edilmiştir.İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin 2014/05 kararı ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltilen KIZILKAYA, evli ve 2 çocuk babasıdır.

SİİRT VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Kemal Kızılkaya Siirt valisi olarak atandı.