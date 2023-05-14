Kemal Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı ve Kemal Kılıçdaroğlu oyu kaç 2023 sıklıkla araştırılıyor. Saat 18.50 itibarıyla sandıkların yüzde 12.8'i açılırken Kemal Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldığı merak ediliyor. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı? Kemal Kılıçdaroğlu oyu kaç 2023?

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KEMAL KILIÇDAROĞLU YÜZDE KAÇ OY ALDI?

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyunu YSK'nın geçici sonuçlarının açıklanmasını beklemesini duyururuz." ifadelerini kullandı.

Saat 19.00 itibarıyla sandıkların yüzde 16.99'u açılırken adayların oy oranları şu şekilde: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 55.98 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 38.08 Sinan Oğan yüzde 5.37

KEMAL KILIÇDAROĞLU OYU KAÇ 2023?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti. Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.