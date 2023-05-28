Kemal Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı? 2. tur Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı nedir, yüzde kaç?

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KEMAL KILIÇDAROĞLU YÜZDE KAÇ OY ALDI?

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını HABERLER.COM SEÇİM 2023 sayfasından takip edebilirsiniz.

2. TUR KEMAL KILIÇDAROĞLU OY ORANI NEDİR, YÜZDE KAÇ?

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını HABERLER.COM SEÇİM 2023 sayfasından takip edebilirsiniz.