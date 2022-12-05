Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli sınıf arkadaşı mı? Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli okul arkadaşı mı, aynı okulda mı okudu?

Kemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli aynı sınıfta mı okudu merak ediliyor. Altılı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddiaları hakkında konuşan Devlet Bahçeli, "Bana sorulursa tercihim sınıf arkadaşımdan yana olur" dedi. Vatandaşlar bu sözün ardından Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli sınıf arkadaşı mı? Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli okul arkadaşı mı, aynı okulda mı okudu? Sorularını gündeme taşıdı. Peki, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli sınıf arkadaşı mı?

Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu sınıf arkadaşı mı? Kemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli aynı sınıfta mı okudu merak ediliyor. Altılı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddiaları hakkında konuşan Devlet Bahçeli, "Bana sorulursa tercihim sınıf arkadaşımdan yana olur" dedi. Vatandaşlar bu sözün ardından Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli sınıf arkadaşı mı? Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli okul arkadaşı mı, aynı okulda mı okudu? Sorularını gündeme taşıdı. Peki, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli sınıf arkadaşı mı? İşte detaylar...

KEMAL KILIÇDAROĞLU VE DEVLET BAHÇELİ SINIF ARKADAŞI MI?

Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Akademisi'nde sınıf arkadaşlığı yapmışlardır.

6'lı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddialarına ilişkin de konuşan MHP lideri Bahçeli, "Ankette kim çıkarsa ona karar verelim, siz de katılır mısınız?' dediler. Ben henüz cevap vermedim. Eğer birisi ankette bana gelirse, 'Siz bu ankette kime evet dersiniz?' derse, tercihim sınıf arkadaşımdan yana olur" ifadelerini kullandı.

"O ZAMANLAR GANDHİ'YE BENZETİLİRDİ"



MHP lideri Bahçeli, yıllar önce yaptığı bir açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Akademisi'nde sınıf arkadaşı olduğunu söylemişti. Yıllar önce bu konu hakkında konuşan Bahçeli, Kılıçdaroğlu için "O zaman meşhur Gandhi'ye benzetir bir üslupla ona öyle yumuşak güç atfettiler. Onu yaparken hitabeti de güzeldi. Eğer 3 cümleyi aynı şekilde tekrarlamazsa çok net konuşuyor demektir. Ama aynı şeyi tekrarlar cümle olarak, o bakımdan siyasete girdiği dönemlerdeki Sayın Kılıçdaroğlu şimdi yok" demişti.