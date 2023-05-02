Kemal Kılıçdaroğlu Van mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Van mitinginde kaç kişi vardı, mitinge kaç kişi katıldı?

Kemal Kılıçdaroğlu Van mitingi kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlere kısa bir süre kala mitinglere devam ediyor. Bugün yapılan Cumhurbaşkanı Kemal KılıçdaroğluKılıçdaroğlu Van mitingine kaç kişi katıldı merak ediliyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu Van mitingi kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Van mitinginde kaç kişi vardı, mitinge kaç kişi katıldı? Detaylar...

Kılıçdaroğlu, miting alanına ilerlerken CHP'nin 2018 seçimlerinde 2,6 oy aldığı Van halkının büyük ilgisiyle karşılaştı. Sokaklardaki izdiham nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsü miting alanına 1 saat geç ulaştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde binlerce kişinin otobüsü karşılamak için uzun bir caddeyi doldurduğu görüldü.

Kılıçdaroğlu, Beşyol Meydanı'nda saat 15.00'te düzenlenen mitinginde konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, Van'da yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Kamplaşmadan bıkmadık mı, memleketimizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bu ülkenin insanlarına sözüm var bu ülkeye barışı getireceğim, bu ülkeye kardeşliği getireceğim. Bu ülkede kimse, inancından ve kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecek. Büyük haksızlıklar yapıldığını biliyorum. Seçimle gelenlerin görevlerinden alındığını biliyorum. Bütün bunları çözeceğim. Kayyum denen garabet uygulamaları tümüyle bitireceğim. Belediyeden atılan 306 işçi var onların tamamını işlerine geri alacağız. Adaletin olmadığı yerde çocuklar yatağa aç girer. Sizden çalınan paraların tamamını alacağım en ufak bir şüpheniz olmasın.

Taşeron işçilerin de kadrolarını yapacağız. KPSS'de yüksek puan alıp sözlüde elenenler var. Sözlü sınavını kaldıracağız. Bu kardeşiniz bu ülkeye adalet gelene kadar mücadele edecek. Emine Şenyaşar ya sekiz savcı değişti. Korkularından dava açamıyorlardı. En son 9'uncuda dava açtılar. Annelere de sesleniyorum. Çocuklarınızı okula gönderirken artık beslenme çantası diye bir şey düşünmeyeceksiniz. Bütün çocuklar yemeğini okulda yiyecek. Bütün annelere de sesleniyorum sosyal devlet sizin en büyük güvenceniz olacak.

Onlar beşli çetelere hizmet ettiler ben vatandaşlara hizmet edeceğim size hizmet edeceğim. Van'dan sesleniyorum kul hakkı yemeyeceğiz ve kul hakkı yedirmeyeceğiz. Bir şeyden emin olmanızı istiyorum bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek. Her şey çok güzel olacak. Vallahi bu ülkeye huzur getireceğim. Ben sarayda değil Mustafa Kemal'in Çankaya'sında kalacağım. 2011'de deprem oldu ben o depremde buraya geldim ve 1 gece burada kaldım. Hala 100'e yakın aile barakalarda kalıyor. Söz veriyorum onların bütün sorunlarını çözeceğim."