KEMAL KILIÇDAROĞLU TRAFİK KAZASI: Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza! İşte detaylar!

Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kazanın detayları bu nedenle araştırılıyor. İşte son dakika bilgileri!

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza nedeniyle konu hakkındaki birçok detay merak ediliyor ve araştırılıyor. Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. "Kemal Kılıçdaroğlu kazası son dakika gelişmeleri" bu nedenle sık sık araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza! İşte detaylar!

KEMAL KILIÇDAROĞLU TRAFİK KAZASI

Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Gazetecilerin bulunduğu minibüsün de karıştığı kazada 2'si gazeteci olmak üzere 4 kişi yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Bazı programlara katılmak üzere Erzincan'a gelen Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konvoyda, Tercan ilçesine geçiş sırasında 7 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Tunceli yol ayırımında yaşanan kazada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevik kuvvet minibüsü ile basın aracının da karıştığı kazada araçlarda hasar oluştu.