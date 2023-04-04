Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kemal Kılıçdaroğlu TikTok hesabı ne?

Kemal Kılıçdaroğlu TikTok hesabı ne?

Gündem Haberleri

Kemal Kılıçdaroğlu TikTok hesabından paylaşım yaptı. "Merhaba gençler. 'Kemal Dede neredesin?' dediniz geldim. 14 Mayıs sonrası için merak ettiğiniz ne varsa sorun..." dedi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu TikTok hesabı ne?

Kılıçdaroğlu: Erdoğan Kul Hakkı Yiyen Bir İnsan, Ben de Yemeyen Bir İnsanım. Kim Dürüst?Kılıçdaroğlu: Erdoğan Kul Hakkı Yiyen Bir İnsan, Ben de Yemeyen Bir İnsanım. Kim Dürüst?
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu paylaşımı: İşte benim evladımKılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu paylaşımı: İşte benim evladım

Kemal Kılıçdaroğlu TikTok hesabı ne? sorusu son günlerde merak edildi. Genç kilte ile dijital ortamda buluşmayı hedefleyen Kemal Kılıçdaroğlu TikTOk hesabındna paylaşım yaptı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu TİkTok profili linki ne?

KEMAL KILIÇDAROĞLU TİKTOK HESABI NE?

Kemal Kılıçdaroğlu TikTok hesabından paylaşım yaptı. "Merhaba gençler. 'Kemal Dede neredesin?' dediniz geldim. 14 Mayıs sonrası için merak ettiğiniz ne varsa sorun..."diyerek paylaşım yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu kemalkilicdaroglu TikTok hesabından paylaşım yapıyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title