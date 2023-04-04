Kemal Kılıçdaroğlu TikTok hesabından paylaşım yaptı. "Merhaba gençler. 'Kemal Dede neredesin?' dediniz geldim. 14 Mayıs sonrası için merak ettiğiniz ne varsa sorun..." dedi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu TikTok hesabı ne?

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Kemal Kılıçdaroğlu TikTok hesabı ne? sorusu son günlerde merak edildi. Genç kilte ile dijital ortamda buluşmayı hedefleyen Kemal Kılıçdaroğlu TikTOk hesabındna paylaşım yaptı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu TİkTok profili linki ne?

KEMAL KILIÇDAROĞLU TİKTOK HESABI NE?

Kemal Kılıçdaroğlu TikTok hesabından paylaşım yaptı. "Merhaba gençler. 'Kemal Dede neredesin?' dediniz geldim. 14 Mayıs sonrası için merak ettiğiniz ne varsa sorun..."diyerek paylaşım yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu kemalkilicdaroglu TikTok hesabından paylaşım yapıyor.