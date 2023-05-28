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Kemal Kılıçdaroğlu seçim konuşması nedir? Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!

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2. tur seçimlerinde sandıkların yüzde 98'i açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu seçim konuşması nedir ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması konuları sıklıkla araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu seçim konuşması nedir ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması konuları merak ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu seçim konuşması nedir? Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması! Detaylar haberimizdedir…

2. tur seçimlerinde sandıkların yüzde 98'i açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı. Erdoğan'ın gerisinde kalan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.30'da kameralar karşısına geçerek açıklama yapacak.

Türkiye bugün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu için sandık başına gitti. Ülke genelinde sandıkların yüzde 98'i açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı. Saat 20.10 itibarıyla Erdoğan 26 milyon 891 bin 260 oy alarak yüzde 52.12 ile yarışı önde götürüyor. Kılıçdaroğlu ise 24 milyon 706 bin 361 oy alarak yüzde 47.88 oranında bulunuyor. İki isim arasında 2 milyondan fazla oy farkı bulunuyor.

Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu, saat 21.30'da CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapacak. Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği merak konusu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kemal Kılıçdaroğlu Gündem Güncel Haberler

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