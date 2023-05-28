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2. tur seçimlerinde sandıkların yüzde 98'i açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu seçim konuşması nedir ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması konuları sıklıkla araştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu seçim konuşması nedir ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması konuları merak ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu seçim konuşması nedir? Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması! Detaylar haberimizdedir…

KEMAL KILIÇDAROĞLU SEÇİM KONUŞMASI NEDİR?

2. tur seçimlerinde sandıkların yüzde 98'i açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı. Erdoğan'ın gerisinde kalan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.30'da kameralar karşısına geçerek açıklama yapacak.

KEMAL KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI!