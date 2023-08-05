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Kemal Kılıçdaroğlu sağlık durumu nasıl? Kemal Kılıçdaroğlu kazasında son durum ne? SON DAKİKA!

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Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu sağlık durumu nasıl? Kemal Kılıçdaroğlu kazasında son durum ne? İşte konu hakkında merak edilenler!

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Kemal Kılıçdaroğlu sağlık durumu nasıl? Sorusu, internet üzerinde yer almakta olan bilgilerin ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu sağlık durumu nasıl? Kemal Kılıçdaroğlu kazasında son durum ne? İşte konu hakkında merak edilenler!

KEMAL KILIÇDAROĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Gazetecilerin bulunduğu minibüsün de karıştığı kazada 2'si gazeteci olmak üzere 4 kişi yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Bazı programlara katılmak üzere Erzincan'a gelen Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konvoyda, Tercan ilçesine geçiş sırasında 7 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Tunceli yol ayırımında yaşanan kazada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevik kuvvet minibüsü ile basın aracının da karıştığı kazada araçlarda hasar oluştu.

Kemal Kılıçdaroğlu sağlık durumu nasıl? Kemal Kılıçdaroğlu kazasında son durum ne? SON DAKİKA!

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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