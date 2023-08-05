Kemal Kılıçdaroğlu sağlık durumu nasıl? Kemal Kılıçdaroğlu kazasında son durum ne? SON DAKİKA!

Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu sağlık durumu nasıl? Kemal Kılıçdaroğlu kazasında son durum ne? İşte konu hakkında merak edilenler!

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Kemal Kılıçdaroğlu sağlık durumu nasıl? Sorusu, internet üzerinde yer almakta olan bilgilerin ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu sağlık durumu nasıl? Kemal Kılıçdaroğlu kazasında son durum ne? İşte konu hakkında merak edilenler!

KEMAL KILIÇDAROĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Gazetecilerin bulunduğu minibüsün de karıştığı kazada 2'si gazeteci olmak üzere 4 kişi yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Bazı programlara katılmak üzere Erzincan'a gelen Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konvoyda, Tercan ilçesine geçiş sırasında 7 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Tunceli yol ayırımında yaşanan kazada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevik kuvvet minibüsü ile basın aracının da karıştığı kazada araçlarda hasar oluştu.