Kemal Kılıçdaroğlu saat 22:00'da (10'da) hangi kanalda, ne açıklayacak? 25 Temmuz Pazartesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saat 22.00 açıklaması nedir?

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KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SAAT 22.00 AÇIKLAMASI NEDİR?

Bu akşam 22:00'de açıklama yapacağını duyuran CHP lideri, Twitter hesabında "Bu akşam 22.00'de, burada buluşalım." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun saat 22:00'de sosyal medya hesabından bir video paylaşması bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması (bugün) 25 Temmuz 2022 saat 22:00 'da belli olacak. Açıklama yapıldığı anda haberimize ekleyeceğiz.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı tweet:

"Bu akşam 22.00'de, burada buluşalım."

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SAAT 10'DAKİ AÇIKLAMASI HANGİ KANALDA?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun akşam 10'daki açıklaması Twitter hesabı üzerinden olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 10'da resmi Twitter hesabı üzerinden video yayınlanması bekleniyor.