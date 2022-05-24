Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 22:00 açıklaması nedir? 24 Mayıs Salı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saat 22.00 açıklaması ne oldu? - Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 22:00 açıklaması nedir? 24 Mayıs Salı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saat 22.00 açıklaması ne oldu? Saat 22.00 'da ne açıklanacak? 24 Mayıs 2022 Saat 22:00 'da ne açıklaması yapılacak? CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündem olacak açıklamalarda bulundu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SAAT 22.00 AÇIKLAMASI NEDİR?

Bu akşam 22:00'de canlı yayın yapacağını duyuran CHP lideri, "Ben en iyisi bu akşam 22.00'de bu skandalı açıklayayım. Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun saat 22:00'de sosyal medya hesabından bir video paylaşması bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması 24 Mayıs 2022 saat 22:00 'da belli olacak. Açıklama yapıldığı anda haberimize ekleyeceğiz.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı tweet:



"BAHÇELİ CEBİNDE DOLAR MI TAŞIYOR TÜRK LİRASI MI?"

Konuşmasında ekonomiye dair eleştirilerde de bulunan Kılıçdaroğlu, "Kimin ne yaptığı, hangi kararı aldığı belli değil. Hani Türk lirası var ya, değeri kalmayan Türk Lirası. Acaba Bahçeli cebinde dolar mı taşıyor Türk lirası mı? Ben merak ediyorum. Bahçeli kalkıp Türk lirasını itibarsızlaştıran iktidara destek veriyorsa orada bir sorunumuz var demektir." dedi.

"ZAMLAR DEVAM EDECEK"

Art arda gelen zamlara da değinen CHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zamların arkası kesildi mi? Bundan sonra zamlar devam edecek. Elektrik üreticileri taban fiyatını yükseltti. Bu zam gelecek demek. Temmuz ve Ağustos ayında elektriğe zam gelecek. Tüm vatandaşlarım hazırlıklı olsun önümüzdeki süreçte elektriğe zam gelecek."

AÇIKLAMA VİDEOSU YAYINLANDI (24 MAYIS 2022 SAAT 22:00)

Saatler 22.00'ı gösterdiğinde geldiğinde Kılıçdaroğlu, söz konusu videoyu, "Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler!" notuyla paylaştı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE AÇIKLAMASI YAPTI?

Videonun başında bürokratlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin dürüst, şerefli bürokratlarına selamlar olsun. Onlar başımızın üstünde. İktidarımızda onları çok güzel günler bekliyor. Hepsini biliyoruz, duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Sarı bürokratlar… Sizler devleti bitkisel hayata soktunuz. Bu süreçte kendinizi de bitirdiniz. Öncelikle birazdan açıklayacağım şey, skandal ile yolsuzluklara dikkat çekmek değildir. Bunların ne olduğunu sağır sultan da biliyor. Amacım, komaya sokulan bu devleti uyandırmaktır. Komaya sokulan bu devi uyandırmak ve çalışır hale getirmektir. Ama size de büyük bir iyilik yapıyorum sarılar. Sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. İnin kurtarın kendinizi. Çok geç olmadan, küçük cezalarla kurtulabileceğiniz bir aşamada kurtulun. Çünkü hiç gündemlerinde yoksunuz." dedi.

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