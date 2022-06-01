(10 SORU) Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu 10 soru nedir? Saat 23:00'da açıklayacağı sorular nelerdir? - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 10 soru yönelterek, "Buradan ben Kılıçdaroğlu'na ve milletime sesleniyorum, birkaç soru sormak istiyorum. Kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu sorular nelerdir? Saat 23:00'da açıklayacağı sorular nelerdir? (Sorular ve Cevaplar)

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SORDUĞU SORULAR

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün kendisine 10 soru yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Erdoğan'ın sorularını tek tek cevaplayan Kılıçdaroğlu, saat 23.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorularının olduğunu ve kendisinin de yanıt beklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 10 soru yönelterek, "Buradan ben Kılıçdaroğlu'na ve milletime sesleniyorum, birkaç soru sormak istiyorum. Kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum. Bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap almaya başlayabiliriz." ifadelerini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu saat 23.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorularının olduğunu ve kendisinin de yanıt beklediğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorduğu sorulara şu yanıtları verdi:

KILIÇDAROĞLU'NUN 10 SORUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği sorulara yanıt veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 soru sordu. "Bak Erdoğan, sorularına açık ve net yanıtlar verdim." diyen Kılıçdaroğlu, sorularına yanıt istedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün kendisine 10 soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi ve saat 23.00'te kendisinin de sorularının olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, işaret ettiği saat gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yine Twitter üzerinden 10 soru yöneltti.

"SEN DE BENİM SORULARIMA YANIT VER"

Paylaşımına "Bak Erdoğan, sorularına açık ve net yanıtlar verdim. Şimdi bakalım sendeki yüreğe…Cevaplamaya bir türlü cesaret edemediğin sorularımı aşağıya bırakıyorum. Bir damla cesaretin varsa sen de benim bu sorularıma yanıt ver" notunu düştü.

İşte Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelttiği sorular:

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