CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Şerefsiz Gandi" başlıklı yazısı nedeniyle yazar Nihat Genç'e 200 bin TL'lik tazminat davası açtı. Gelişme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu 200 TL'ik davayı kime açtı e Kemal Kılıçdaroğlu, Nihat Genç'e dava mı açtı gibi konular araştırıldı.

Kılıçdaroğlu "Şerefsiz Gandi" başlıklı yazısı nedeniyle Nihat Genç'e 200 bin liralık tazminat davası açtı. Kemal Kılıçdaroğlu, Nihat Genç'e dava mı açtı? Kemal Kılıçdaroğlu 200 TL'ik davayı kime açtı?

KEMAL KILIÇDAROĞLU, NİHAT GENÇ'E DAVA MI AÇTI?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Şerefsiz Gandi" başlıklı yazısı nedeniyle yazar Nihat Genç'e 200 bin TL'lik tazminat davası açtı.

NİHAT GENÇ KİMDİR?

Nihat Genç (d. 1956, Trabzon), Türk gazeteci ve yazar. Günümüzde kendisi ve birkaç arkadaşı tarafından kurulan Veryansın isimli YouTube kanalında programlar yapmaktadır.

Yaşamı

İlkokulu Meryem Mehmet Kayhan İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi de Trabzon Ticaret Lisesi'nde okuyarak 1974 yılında mezun oldu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'na kaydoldu; ancak siyasi olaylar nedeniyle bu okullardan ayrıldı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu'ndan 1983 yılında mezun oldu. Okulu bitirdikten sonra Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Rehabilitasyon Merkezi'nde ve daha sonra da Kültür Bakanlığında toplam dokuz yıl memuriyet yaptı.