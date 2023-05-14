Türkiye bugün sandığa gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda oyunu verecek. Seçimde yarışacak 3 adaydan biri olan ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara'da Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak? Kemal Kılıçdaroğlu hangi okulda oy verecek?

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, oyunu Ankara'da kullanacak. İnce, Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde sandık başına gidecek. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak? Kemal Kılıçdaroğlu hangi okulda oy verecek?

KEMAL KILIÇDAROĞLU NEREDE OY KULLANACAK?

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önceki seçimlerde olduğu gibi oyunu Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda verecek. Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise Ankara'da Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop İstanbul Üsküdar Sabri Artam Vakfı İlkokulu'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Çankaya İlkokulu'nda oy verecek.

BAHÇELİ ANKARA'DA, AKŞENER İSTANBUL'DA SANDIĞA GİDECEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, diğer seçimlerde olduğu gibi yine Ankara Anıttepe Ortokulu'nda sandığa gidecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul Beylerbeyi Sabancı İlkokulu'nda oy kullanacak.

HDP'nin eş genel başkanlarından Mithat Sancar Ankara Ayten Şaban Diri İlkokulu'nda, Pervin Buldan ise Van'da oy verecek. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullanacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oyunu İstanbul Göktürk Nejat Sabuncu İlkokulu'nda verecek.