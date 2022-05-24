Kemal Kılıçdaroğlu nerede konuşuyor? Kılıçdaroğlu bu akşam hangi kanalda konuşacak? - Haberler

Chp lideri Kılıçdaroğlu, bu akşam saat 22.00'da açıklama yapacağını belirterek, "Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim." ifadelerine yer verdi. Kemal Kılıçdaroğlu nerede konuşuyor ve Kılıçdaroğlu bu akşam hangi kanalda konuşacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddialar sunduğu videoyu paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu nerede konuşuyor? Kılıçdaroğlu bu akşam hangi kanalda konuşacak? Detaylar haberimizdedir…

KEMAL KILIÇDAROĞLU NEREDE KONUŞUYOR?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada saat 22.00'ı işaret etti. Kılıçdaroğlu, "Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise bu iddialara "Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür" ifadesiyle yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ile ilgili iddialarını konu alan videoyu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

KILIÇDAROĞLU BU AKŞAM HANGİ KANALDA KONUŞACAK?

Saatler 22.00'ı gösterdiğinde Kılıçdaroğlu, söz konusu videoyu, "Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler!" notunu paylaştı. Videonun başında bürokratlara seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin dürüst, şerefli bürokratlarına selamlar olsun. Onlar başımızın üstünde. İktidarımızda onları çok güzel günler bekliyor. Hepsini biliyoruz, duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Sarı bürokratlar… Sizler devleti bitkisel hayata soktunuz. Bu süreçte kendinizi de bitirdiniz. Öncelikle birazdan açıklayacağım şey, skandal ile yolsuzluklara dikkat çekmek değildir. Bunların ne olduğunu sağır sultan da biliyor. Amacım, komaya sokulan bu devleti uyandırmaktır. Komaya sokulan bu devi uyandırmak ve çalışır hale getirmektir. Ama size de büyük bir iyilik yapıyorum sarılar. Sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. İnin kurtarın kendinizi. Çok geç olmadan, küçük cezalarla kurtulabileceğiniz bir aşamada kurtulun. Çünkü hiç gündemlerinde yoksunuz." ifadelerini kullandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarını sıraladı.

Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler! #BizeKatılın pic.twitter.com/bAfrX3Hea8 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 24, 2022

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