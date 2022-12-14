Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı gün Almanya'ya giden CHP lideri Kılıçdaroğlu eleştirilerin hedefi oldu. Vatandaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu nerede, hangi ülkede? 14 Aralık Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya mı gitti, neden gitti? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu nereye gitti? Kemal Kılıçdaroğlu hangi ülkeye gitti? Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya neden gitti? İşte detaylar...

Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak istenen duruşmanın yapıldığı gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya seyahatinde olması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu nerede, hangi ülkede? 14 Aralık 2022 Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya mı gitti, neden gitti?

KEMAL KILIÇDAROĞLU NEREDE, HANGİ ÜLKEYE GİTTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın 4. duruşması bugün yapılırken, İmamoğlu için siyasi yasak istenen duruşmanın yapıldığı gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya seyahatinde olması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Çok sayıda Twitter kullanıcısı, Kılıçdaroğlu'na böylesine önemli bir günde neden Almanya'ya gittiğine yönelik sorular yöneltti.

Adliyedeki tansiyonun her geçen dakika yükseldiği bir süreç devam ederken, İmamoğlu için böylesine önemli bir dava gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya seyahatine çıkması ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ALMANYA'YA NEDEN GİTTİ?

Ana temasını endüstri dönüşümünün oluşturacağı Almanya programında danışman Rifkin'in eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini yerinde gözlemleyecek olan Kılıçdaroğlu'nun seyahat tarihini böylesine kritik bir gün olarak seçmesini eleştiren çok sayıda kullanıcı özellikle Twitter üzerinden eleştiri yorumlarında bulundu.

EKREM İMAMOĞLU'NA NEDEN DAVA AÇILDI?

İmamoğlu, 30 Ekim 2019'da Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde bir konuşma yaptı. İBB Başkanı konuşmasında 'seçim döneminde kamu kaynaklarının iktidar lehine sınırsız şekilde kullanıldığını, kampanya süresince toplumu bölen ve kutuplaştıran bir dil kullanıldığını, Cumhurbaşkanı ve kabine üyelerinin seçim yasaklarını dikkate almayan eylem ve uygulamalarda bulunduklarını' söyledi. İmamoğlu, 'iktidarın İstanbul'da seçimi, YSK kararı ile iptal ettirerek kazanmak istediğini' savundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 4 Kasım 2019'da İmamoğlu'nu kastederek "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş bu kadar bedava değil" açıklamasını yaptı. İmamoğlu aynı gün İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklama sırasında Soylu'nun bu sözlerinin hatırlatılması üzerine, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler, ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın" ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla ilgili olarak, YSK'nın yazılı suç duyurusunda bulunması ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın hazırladığı iddianame, 28 Mayıs 2021'de Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesin tarafından kabul edildi ve İmamoğlu için hapis cezası talep edilen dava süreci başladı.