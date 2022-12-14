Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak istenen duruşmanın yapıldığı gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya seyahatinde olması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu neden Almanya'ya gitti? Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'da ne yapacak, kimlerle görüşecek? merak etti. İşte detaylar...

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Kemal Kılıçdaroğlu hangi ülkeye gitti? Kemal Kılıçdaroğlu ülke ziyaretine nereye gitti? Kemal Kılıçdaroğlu neden Almanya'ya gitti? Kılıçdaroğlu kimle buluşacak? Kılıçdaroğlu Almanya'da gençlerle buluşması saat kaçta olacak? gündemde yer alan başlıklar arasında geliyor. Almanya'da birtakım ziyaretlerde bulunması beklenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde tarifeli uçakla Almanya'nın Başkenti Berlin'e gitti. İşte bilgiler...

KEMAL KILIÇDAROĞLU NEDEN ALMANYA'YA GİTTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurtdışı ziyaretleri devam ediyor. Önce Amerika Birleşik Devletleri, ardından da İngiltere'ye giden Kılıçdaroğlu, bu sabah 08.35'te tarifeli uçakla Almanya'nın Başkenti Berlin'e gitti. 14-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek ziyaret kapsamında Berlin'in yanı sıra Frankfurt ve Münih'e de gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu'na CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik edecek.

CHP'den yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyon yolculuğundaki yeni durak Almanya olacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu Almanya ziyaretinde Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı Jeremy Rifkin ile birlikte çeşitli temaslar ve çalışma toplantıları da gerçekleştirecek" denildi.

ALMANYA PROGRAMININ ANA KONUSU NE? KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMLERLE GÖRÜŞECEK?

Almanya programının ana odağında endüstri dönüşümünün olacağı belirtilen açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin'in eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini yerinde gözlemleyecek ve Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için önemli temaslarda bulunacak" ifadeleri kullanıldı.

CHP Genel Başkanı'nın, sektörel kuruluşların temsilcileriyle de toplantılar yapacağı ifade edilen açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmelerde, üniversite, işgücü ve üretim süreçlerini yeni teknolojilerle birbirine bağlayan ve bu yolla akıllı endüstriye geçişi sağlayacak modelleri yerinde inceleyecek. Almanya ziyaretinde ayrıca, sosyal devlet anlayışıyla oluşan refahın ve zenginliğin topluma yayılmasına dair deneyimleri de yerinde dinleyecek" cümlelerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu ziyaret boyunca üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerle temaslar gerçekleştirecek.