Daha önce sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'nu davet eden program sunucusu Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı adayının katılacağını canlı yayında öğrendiğini söyledi ve teşekkür etti. Yaşanan gelişmenin ardından ise Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman Mevzular Açık Mikrofon'a katılacak? Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon programı ne zaman? soruları araştırıldı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YouTube kanalı Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu ' Mevzular Açık Mikrofon' programına katılacağı açıklandı. Arama motorlarında ise Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman Mevzular Açık Mikrofon'a katılacak? Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon programı ne zaman? soruları aratılıyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE ZAMAN MEVZULAR AÇIK MİKROFON'A KATILACAK?

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ilk turunda 'Mevzular Açık Mikrofon' programına katılması ihtimali dillendirilen, ancak yapılan açıklamayla, 'provokasyonlarla ilgili çekinceler' nedeniyle yayın kararından vazgeçeden Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur öncesi yayına katılacağı belirtildi. Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Sayın Kılıçdaroğlu, birkaç gün sonra, programın adını söylememin mahsuru var mı bilmiyorum ama gençlerle yapılan o çok meşhur programlardan bir tanesine katılacağını söyleyebilirim. Babala TV'yi kastediyorum. Ben karar verdiği bilgisini aldım" diye konuştu.

Kulat'ın yaptığı açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu'nu daha önce de yaptığı çağrılarla davet eden, 'Mevzular Açık Mikrofon' programının sunucusu Oğuzhan Uğur, Twitter hesabından, "Evet Sn. Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofona geliyor! ve evet ben de televizyondan öğrendim =) Teşekkürler" tweetini paylaştı.