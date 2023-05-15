Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman açıklama yapacak? 15 Mayıs Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman konuşacak?

13. Cumhurbaşkanı ve TBMM 28. Dönem Milletvekilleri seçimlerine yoğun bir katılım gerçekleştirildi. Oy sayma işlemi hızla devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir kez daha kameralar karşısına geçti. İki isim seçimlere ilişkin ellerinde olan verilere göre son durumu paylaştı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman açıklama yapacak? Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman konuşacak?