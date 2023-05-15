Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman açıklama yapacak? 15 Mayıs Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman konuşacak?
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13. Cumhurbaşkanı ve TBMM 28. Dönem Milletvekilleri seçimlerine yoğun bir katılım gerçekleştirildi. Oy sayma işlemi hızla devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir kez daha kameralar karşısına geçti. İki isim seçimlere ilişkin ellerinde olan verilere göre son durumu paylaştı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman açıklama yapacak? Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman konuşacak?
Türkiye genelinde açılan sandık oranı yüzde 90'ları aşarken Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bir kez daha kameralar karşısına geçti. AA'nın manipülasyon yaptığını belirten ikili, ellerindeki verileri paylaştı. Yavaş, "Kılıçdaroğlu'nun oyu 47.7, sayın Erdoğan'ın oyu yüzde 45.8'dir. Sayın genel başkanımız önde bitirecek, ikinci tura kalma ihtimali yüksek" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman açıklama yapacak? Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman konuşacak?
KEMAL KILIÇDAROĞLU NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Kemal Kılıçdaroğlu'nunbirazdan bir açıklama yapması bekleniyor.