Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? SON DAKİKA! Kemal Kılıçdaroğlu seçim açıklaması nedir?
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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı sona ermiştir. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim açıklaması merak konusu oldu. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? SON DAKİKA! Kemal Kılıçdaroğlu seçim açıklaması nedir? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Kullanıcılar tarafından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim açıklaması araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? SON DAKİKA! Kemal Kılıçdaroğlu seçim açıklaması nedir? Detaylar haberimizde…
KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?
Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılmaya ve oy sayımına başlandı. CHP, AA'nın geçtiği verilere tepki gösterirken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tek kelimelik paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu, "Öndeyiz" ifadelerini kullandı.