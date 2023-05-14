Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? SON DAKİKA! Kemal Kılıçdaroğlu seçim açıklaması nedir?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı sona ermiştir. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim açıklaması merak konusu oldu. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? SON DAKİKA! Kemal Kılıçdaroğlu seçim açıklaması nedir? İşte detaylar...