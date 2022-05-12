Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? SON DAKİKA Kılıçdaroğlu neden milletvekillerini İstanbul'a çağırdı?
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Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 5 davasından 2'sini düşürdüğü 3'ünü onadığı öğrenildi. Kaftancıoğlu'na siyasi yasak geleceği ve hapse gireceği iddia edilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Kılıçdaroğlu neden milletvekillerini İstanbul'a çağırdı?
Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündemde yer alan son dakika haberlerinin ardından araştırılan başlıklar hakkında detayları sizler için derledik.
KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?
Kılıçdaroğlu'ndan partisinin milletvekillerine çağrıda bulunarak, "Derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." dedi.
KILIÇDAROĞLU NEDEN MİLLETVEKİLLERİNİ İSTANBUL'A ÇAĞIRDI?
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" ifadelerini kullandı.
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