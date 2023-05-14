Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? 2023 seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması nedir?

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KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, "Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız." paylaşımında bulundu.

2023 SEÇİMLERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI NEDİR?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.