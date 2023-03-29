Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, liderler arasındaki görüşmeler de son sürat devam ediyor. İmza yarışında 100 bini 4. günde geçerek seçimlerde yer alacak 4 adaydan biri olmaya hak kazanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, her fırsatta adaylıktan çekilmeyeceğini ancak Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşebileceğini ifade ediyordu. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce görüşmesi ne zaman?

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 100 bin imzaya ulaşarak 14 Mayıs seçimlerinde adaylık hakkını kazanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edecek. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce görüşmesi ne zaman?

KEMAL KILIÇDAROĞLU - MUHARREM İNCE GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, (29 Mart Çarşamba) saat 17.00'de 100 bin imzaya ulaşarak 14 Mayıs seçimlerinde adaylık hakkını kazanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edecek. Adaylıktan çekilip çekilmeyeceği merak konusu olan İnce bugün verdiği röportajda "Kemal Bey, Milli Yol ve Bağımsız Türkiye'ye gitmişse bize de gelecektir. Bekliyorum, buyursun. Kemal Bey gelirse konuşurum" ifadelerini kullanmıştı.

Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun (29 Mart Çarşamba) saat 17.00'de Memleket Partisi'ni ziyaret edeceği ve Genel Başkan Muharrem İnce ile bir araya geleceği öğrenildi.