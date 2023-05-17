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Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon progragramına ne zaman çıkacak? Kılıçdaroğlu Babala TV'ye ne zaman çıkıyor?

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Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon progragramına ne zaman çıkacak ve Kılıçdaroğlu Babala TV'ye ne zaman çıkıyor soruları sıklıkla araştırılıyor. Mevzular Açık Mikrofon programının moderatörlüğünü yapan Oğuzhan Uğur, Kemal Kılıçdaroğlu konuk olacağını açıkladı. Ardından, Kılıçdaroğlu Babala TV'ye ne zaman çıkıyor ve Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon progragramına ne zaman çıkacak soruları merak ediliyor. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon progragramına ne zaman çıkacak?

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Siyasi liderlerin konuk olduğu, Babala TV'nin Mevzular Açık Mikrofon progragramı yine gündeme geliyor. Siyasi konuklara muhalif sorular yöneltilen program formatında olan Mevzular Açık Mikrofon, yeni konuğu Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon progragramına ne zaman çıkacak ve Kılıçdaroğlu Babala TV'ye ne zaman çıkıyor merak ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon progragramına ne zaman çıkacak? Kılıçdaroğlu Babala TV'ye ne zaman çıkıyor? Detaylar haberimizdedir…

KEMAL KILIÇDAROĞLU MEVZULAR AÇIK MİKROFON PROGRAGRAMINA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Babala TV'nin Mevzular Açık Mikrofon progragramına katılacağı yönde bilgi verildi. Ardından, Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından paylaşımda duyurdu.

KILIÇDAROĞLU BABALA TV'YE NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Oğuzhan Uğur sosyal medyasından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mevzular Açık Mikrofon progragramına katılacağını açıkladı. Ancak, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman konuk olacağı hakkında henüz bilgi yoktur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Mevzular Açık Mikrofon Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Oğuzhan Uğur Gündem Magazin Haberler

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