Kemal Kılıçdaroğlu memurlara ne vaat verdi? Kemal Kılıçdaroğlu en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, adayların vaatleri merak konusu oldu. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu memurlara ne vaat verdi?

Kılıçdaroğlu'ndan bir seçim vaadi de memurlara: En düşük maaş net 21 bin 265 lira olacak

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Kemal Kılıçdaroğlu memurlara ne vaat verdi konusu oldu. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu memurlara ne vaat verdi?

KEMAL KILIÇDAROĞLU MEMURLARA NE VAAT VERDİ?

Kemal Kılıçdaroğlu "Sevgili memurlar, sevgili meslektaşlarım, gece 01.00'de burada görüşelim. Kusura bakmayın, programım çok yoğun ama gelmenize vallahi değecek." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu 01.00'da yaptığı açıklamada

İktidara gelir gelmez, en düşük memur maaşını asgari ücretin 2,5 katına çıkartacağım. Yani, bugünün tutarları ile söyleyecek olursam, en düşük memur maaşı net 21.265 lira olacak.

dedi.