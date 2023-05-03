Kemal Kılıçdaroğlu mavi tiki yok mu, neden yok? Kılıçdaroğlu'nun Twitter'da mavi tiki neden yok, kaldırıldı mı, mavi tik ne zaman geri gelir?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'da mavi tikini göremeyen vatandaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu mavi tiki yok mu, neden yok? Kılıçdaroğlu'nun Twitter'da mavi tiki neden yok, kaldırıldı mı? araştırması yapıyor. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu mavi tiki geri gelecek mi? Kılıçdaroğlu mavi tik rozeti neden kalktı? İşte detaylar...

Twitter'da bazı ünlü kişilerin mavi tikleri dururken bazı kişilerin ise mavi tikleri kalkmış gözüküyor. Mavi tiki bulunmayan isimlerin başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu mavi tiki yok mu, neden yok? Kılıçdaroğlu'nun Twitter'da mavi tiki neden yok, kaldırıldı mı? Kılıçdaroğlu mavi tiki neden kaldırıldı? Kılıçdaroğlu'nun mavi tiki geri gelecek mi? İşte bilgiler...

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN MAVİ TİKİ YOK MU, NEDEN YOK?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi Twitter hesabında mavi tiki gözükmemektedir. Normalde gün içerisinde mavi tiki mevcuttu. Fakat Twitter'da bazı kullanıcıların yaptığı açıklamalara göre, gün içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu profil resmini 2 kere değiştirdi ve profil resmi değişikliği sırasında mavi tikin kaldırılmış olabileceği düşünülüyor. Mavi tikin neden kalktığı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter sayfası şu şekilde:

TWİTTER DOĞRULAMASI NEDİR? MAVİ TİK NEDİR?

Twitter doğrulaması, bir Twitter hesabının gerçekliğini kanıtlamayı amaçlayan bir sistemdir. Haziran 2009'da kullanıma açıldığında, Twitter okuyucularına ünlüler ve kuruluşlar gibi gerçek kayda değer hesap sahiplerini sahtekarlardan veya taklitçilerden ayırt etme olanağı sağladı. Kasım 2022'ye kadar, bir hesap adının yanında görüntülenen mavi bir onay rozeti, Twitter'ın hesabın gerçekten temsil ettiğini iddia ettiği kişi veya kuruluşa ait olduğundan emin olmak için adımlar attığını gösteriyordu. Onay rozeti, Twitter'ın hesabı onayladığı anlamına gelmez ve doğrulanmış bir hesaptan gelen tweet'lerin herhangi bir şekilde mutlaka doğru veya gerçeğe uygun olduğu garantisini vermez. Twitter'da doğrulanmış hesapları olan kişiler, sosyal medyada ve muhabirler tarafından halk arasında genellikle "mavi tikli" olarak anılır.

Kasım 2022'den bu yana, aktif bir Twitter Blue aboneliği olan Twitter kullanıcıları da mavi onay rozetine sahip olabilir. Önceki sistem aracılığıyla doğrulanan Twitter kullanıcılarının hesapları ise, "eski doğrulanmış" hesaplar olarak tanımlanmştır. Aralık 2022'de Twitter, sırasıyla kurumsal ve devlete bağlı hesaplar tarafından kullanılan altın ve gri renkli onay rozetlerini kullanıma sundu.