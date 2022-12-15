YSK üyelerine hakaretten hapis cezası alan İBB Başkanı İmamoğlu'nun çağrısıyla birçok kişi Saraçhane'de toplandı. Mitingde yapılan konuşmalar merak konusu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu konuşması CANLI İZLE! Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu Saraçhane Mitingi İZLE!

Kılıçdaroğlu'ndan "İmamoğlu'nun davası varken neden Almanya'ya gittiniz?" sorusuna yanıt: Böyle bir karar beklemiyordum

Kemal Kılıçdaroğlu konuşması CANLI İZLE! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, altılı masayı oluşturan liderlerle birlikte saat 16.00'da Saraçhane'de olacaklarını açıklayarak herkesi desteğe çağırmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de yaptığı konuşma merak konusu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu konuşması CANLI İZLE! Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu Saraçhane Mitingi İZLE!

EKREM İMAMOĞLU NE DEDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasına saat 16.00'ya kadar ara verildi. Yaşanan gelişme sonrası sosyal medya hesabından çağrı yapan İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum" dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KONUŞMASI CANLI İZLE!

Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane meydanında gerçekleşecek mitingin canlı yayın izleme linki araştırılıyor. Saraçhane mitingi canlı yayın izlemek için KEMAL KILIÇDAROĞLU CANLI YAYIN! yazısına tıklayınız.