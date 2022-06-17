Kemal Kılıçdaroğlu kimdir? FOX Tv konuğu Kemal Kılıçdaroğlu kaç yaşında, nereli? Kemal Kılıçdaroğlu biyografisi!

Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu kaç yaşında, nereli? Kemal Kılıçdaroğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Kemal Kılıçdaroğlu (önceki soyadı: Karabulut, d. 17 Aralık 1948; Ballıca, Nazımiye), Türk ekonomist, siyasetçi, bürokrat ve Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) genel başkanıdır. 22 Mayıs 2010 tarihinden beri genel başkanlık görevini sürdürmektedir. 2002–2015 yılları arasında yapılan genel seçimlerde İstanbul 2. bölge milletvekili olarak meclise girmiştir. Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde İzmir 2. bölge milletvekili olarak tekrar meclise girmiştir. 2018 genel seçimlerinde yine İzmir 2. bölge milletvekili olarak meclise girmiştir. Genel başkanlığı döneminde partisi katıldığı her seçimde ikinci parti olmuştur.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye (Lisans) Bölümü'nden 1971 yılında mezun olan Kılıçdaroğlu, siyasete atılmadan önce 1992–1996 ve 1997–1999 yılları arasında Sosyal Sigortalar Kurumu'nun (SSK) genel müdürlüğünü yapmıştır. 2002 yılında CHP'ye katılmıştır ve ilk defa 2002 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak meclise girmiştir. Ardından 2007 Türkiye genel seçimlerinde de CHP milletvekili olarak meclise girmiştir. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştur fakat oyların %37'sini alarak ikinci sırada kalmıştır.

2010 yılında Deniz Baykal'ın genel başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından yapılan 33. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda 1,189 oy alarak genel başkan seçilmiştir. 2011 Türkiye genel seçimlerinde partisinin oyunu %5,11 oranında artırmıştır. CHP'nin de desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu'nun 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinden sonra parti içinde kendisine karşı yöneltilen eleştiriler artmıştır. Aynı yıl yapılan 34. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda tekrar genel başkan seçilmiştir.

Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha sonra hesap uzmanı olan Kılıçdaroğlu, bir yıl Fransa'da kaldı. Hesap uzmanlığını 1983'e kadar sürdürdü ve aynı yıl Gelirler Genel Müdürlüğü'ne atandı. Burada önce daire başkanı olarak görev aldı, daha sonra aynı kurumun genel müdür yardımcılığını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu 1991 yılında Bağ-Kur'a atandı. Burada genel müdürlük yapan Kılıçdaroğlu, 1992 yılında da Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne geçti. Daha sonra kısa bir süre Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı. 1994 yılında Ekonomik Trend dergisi tarafından "Yılın Bürokratı" seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu, 1999'un Ocak ayında kendi isteğiyle Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'nden emekli oldu.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarında Kayıtdışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu'na başkanlık eden Kılıçdaroğlu, Hacettepe Üniversitesi'nde de bir süre ders verdi. Daha sonra Türkiye İş Bankası'nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

11 Ocak 1999'da SSK Genel Müdürlüğü'nden ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Demokratik Sol Parti'den 18 Nisan 1999'daki genel ya da yerel seçimlerde aday olmak için istifa ettiği dönemin gazetelerinde belirtildi. 18 Nisan 1999 genel ve yerel seçimlerinde aday gösterilmedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. dönem için yapılan 3 Kasım 2002 Milletvekili Genel Seçimleri'yle Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girdi.22 Temmuz 2007 Milletvekili Genel Seçimleri'nde de İstanbul'dan 23. dönem milletvekili seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a kadar adalet talebiyle yürüdü. Kılıçdaroğlu yürüyüş kararını, Berberoğlu'na yirmi beş yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verilmesi sonrasında aldı. Yürüyüş, 15 Haziran 2017'de Ankara'da Güven Park'ta başlamış ve 9 Temmuz 2017'de Maltepe'de sonlandırılmıştır. 420 kilometrelik yolu 25 günde yürüyen Kılıçdaroğlu, yürüyüşün sonunda Maltepe'de bir miting de düzenledi.

27. dönem CHP İzmir 2. bölge milletvekili adayı oldu.

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