Kemal Kılıçdaroğlu kaza mı yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza mı oldu? SON DAKİKA

İnternet üzerinde yer almakta olan son dakika bilgilerine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu kaza mı yaptı? Sorusu araştırılıyor. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu kaza mı yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza mı oldu?

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Kemal Kılıçdaroğlu kaza mı yaptı? Sorusu, meydana gelen kazanın ardından gündeme geldi ve arama motorları üzerinde sorgulatılmaya başlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldiği biliniyor ve olay hakkındaki araştırmalar sürüyor. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu kaza mı yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza mı oldu?

KEMAL KILIÇDAROĞLU KAZA MI YAPTI?

Erzincan-Tunceli Kavşağı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Gazetecilerin bulunduğu minibüsün de karıştığı kazada 2'si gazeteci olmak üzere 4 yaralı bulunuyor. Şimdilik konu hakkında detaylı bir bilgi yer almıyor. Yaşanacak olan sıcak gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Bazı programlara katılmak üzere Erzincan'a gelen Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konvoyda, Tercan ilçesine geçiş sırasında 7 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Tunceli yol ayırımında yaşanan kazada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevik kuvvet minibüsü ile basın aracının da karıştığı kazada araçlarda hasar oluştu.