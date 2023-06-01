CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri istifa etti. MYK üyelerinin istifasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılacak açıklama araştırılıyor. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu istifa etti mi? Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. 4.5 saat süren toplantıda Merkez Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri istifa etti. CHP MYK üyelerinin istifasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu istifa etti mi? CHP MYK ÜYELERİ İSTİFA ETTİ! Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Detaylar haberimizde...

KEMAL KILIÇDAROĞLU İSTİFA ETTİ Mİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 4,5 saat sürdü. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirildi ve CHP'nin yol haritası ele alındı. Öte yandan CHP'de tüm MYK üyeleri istifasını sundu. Bazı isimlerin ise, cumartesi yapılacak parti meclisi toplantısından sonrasında yeniden görevlendirilebileceği öğrenildi.

CHP MYK ÜYELERİ!