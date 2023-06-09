CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, günler süren sessizliğini katıldığı canlı yayında bozdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında yaptığı açıklamalarının ardından istifa edecek mi sorusu gündeme geldi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Kılıçdaroğlu açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayın ne dedi? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yenilgiyle ayrılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında, genel başkanlığa yeniden aday olup olmayacağına ilişkin soruya cevap verdi. Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Canlı yayın sonrasında Kılıçdaroğlu açıklamaları araştırılıyor. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi? Kılıçdaroğlu açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayın ne dedi? Detaylar haberimizde...

KEMAL KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDECEK Mİ?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yenilgiyle ayrılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında, genel başkanlığa yeniden aday olup olmayacağına ilişkin soruya, "CHP Genel Başkanları için adaylık önce gelmez. İlk önceliğimiz ülkemiz, sonra partimizdir. Sonra genel başkanlık gelir." dedi.

"HİÇ PİŞMANLIĞIM OLMADI"

Seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP lideri Kemal Kılıçdroğlu, sessizliğini 12 gün sonra bozdu. Aday olduğuna pişman olup olmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Hayır hiç pişmanlığım olmadı, yapılan her şey benim açımdan doğruydu. Diğer liderler için bir şey söylersem doğru olmaz. Herhangi bir pişmanlığım da söz konusu değil" dedi.