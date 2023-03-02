6'lı masa toplantıları siyaset gündemindeki yerini korurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yarın Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşeceği belirtildi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu İşçi Partisi görüşmesi ne zaman? Kemal Kılıçdaroğlu Sol Parti görüşmesi ne zaman?

6'lı Masa toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken hamle! Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi ile görüşecek

Adaylık için ismi ön plana çıkan Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yarın Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşeceği belirtildi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu İşçi Partisi görüşmesi ne zaman? Kemal Kılıçdaroğlu Sol Parti görüşmesi ne zaman?

KEMAL KILIÇDAROĞLU SOL PARTİ VE İŞÇİ PARTİSİ GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yarın Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşeceği belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 13.30'da Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, saat 14.30'da da Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşeceği öğrenildi.