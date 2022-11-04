Kemal Kılıçdaroğlu İngilizce biliyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu kaç yabancı dil biliyor, hangi dilleri biliyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'ye gitmesinin ardından vatandaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu ingilizce biliyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu kaç yabancı dil biliyor, hangi dilleri biliyor? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Kılıçdaroğlu ingilizce biliyor mu? Kılıçdaroğlu Fransızca biliyor mu? İşte detaylar...

İngiltere'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Bay Kemal Londra'da ne mi yapıyor? Buyurun açıklıyorum

Saat 22.00'yi işaret eden Kılıçdaroğlu beklenen paylaşımı yaptı: Sevgili halkım bu seçimde 2 Türkiye var önünüzde

Kemal Kılıçdaroğlu kaç dil biliyor? Kemal Kılıçdaroğlu İngilizce biliyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu Fransızca biliyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu Almanca biliyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu İspanyolca biliyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu Arapça biliyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu İtalyanca biliyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu hangi dilleri biliyor? İşte bilgiler...

KEMAL KILIÇDAROĞLU İNGİLİZCE BİLİYOR MU?

Bir yıl Fransa'da görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu orta düzeyde Fransızca bilmektedir . Kemal Kılıçdaroğlu İngilizce biliyor mu bilmiyor mu net bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat orta seviyede Fransızca bildiği söylenilmektedir.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Kemal Kılıçdaroğlu (önceki soyadı: Karabulut, d. 17 Aralık 1948; Ballıca, Nazımiye), Türk ekonomist, siyasetçi, bürokrat ve Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) genel başkanıdır. 22 Mayıs 2010 tarihinden beri genel başkanlık görevini sürdürmektedir. 2002–2015 yılları arasında yapılan genel seçimlerde İstanbul 2. bölge milletvekili olarak meclise girmiştir. Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde İzmir 2. bölge milletvekili olarak tekrar meclise girmiştir. 2018 genel seçimlerinde yine İzmir 2. bölge milletvekili olarak meclise girmiştir.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye (Lisans) Bölümü'nden 1971 yılında mezun olan Kılıçdaroğlu, siyasete atılmadan önce 1992–1996 ve 1997–1999 yılları arasında Sosyal Sigortalar Kurumu'nun (SSK) genel müdürlüğünü yapmıştır. 2002 yılında CHP'ye katılmıştır ve ilk defa 2002 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak meclise girmiştir. Ardından 2007 Türkiye genel seçimlerinde de CHP milletvekili olarak meclise girmiştir. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştur fakat oyların %37'sini alarak ikinci sırada kalmıştır.

2010 yılında Deniz Baykal'ın genel başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından yapılan 33. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda 1,189 oy alarak genel başkan seçilmiştir. 2011 Türkiye genel seçimlerinde partisinin oyunu %5,11 oranında artırmıştır. CHP'nin de desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu'nun 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinden sonra parti içinde kendisine karşı yöneltilen eleştiriler artmıştır. Aynı yıl yapılan 34. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda tekrar genel başkan seçilmiştir.