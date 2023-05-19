Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesi ne zaman, saat kaçta? Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesi ne oldu?
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Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesi ne zaman, saat kaçta ve Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesi ne oldu merak ediliyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ görüşmesi ne zaman olacağı gündeme geliyor. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesi ne zaman, saat kaçta? Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesi ne oldu?
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ görüşmesi ne zaman olacağı merakla bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesi ne zaman, saat kaçta ve Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesi ne oldu sorularına yanıt aranıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesi ne zaman, saat kaçta? Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesi ne oldu? Detaylar haberimizdedir…
KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE ÜMİT ÖZDAĞ GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesi bugün gerçekleşecektir. Görüşme, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde saat 13.30'da olacaktır.
KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE ÜMİT ÖZDAĞ GÖRÜŞMESİ NE OLDU?
Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesinin ayrıntıları henüz belli değildir.
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023