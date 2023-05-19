Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesi ne zaman, saat kaçta? Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesi ne oldu?

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesi ne zaman, saat kaçta ve Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesi ne oldu merak ediliyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ görüşmesi ne zaman olacağı gündeme geliyor. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesi ne zaman, saat kaçta? Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesi ne oldu?