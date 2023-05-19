Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesi! Kılıçdaroğlu ile Özdağ görüşme sonrası açıklaması nedir?

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KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE ÜMİT ÖZDAĞ GÖRÜŞMESİ

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ATA İttifakı'nın ana bileşeni olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmesi başladı. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki Zafer Partisi Genel Merkez binası önünde karşıladı. İkili tokalaşırken kameralara poz verdikten sonra içeriye girdi. Görüşmede ilk turda yüzde 5 oya ulaşan Sinan Oğan'ın 2. turdaki tavrının konuşulması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU İLE ÖZDAĞ GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMASI NEDİR?

Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu Zafer Partisi Genel Merkez binası önünde karşıladı. İkili, tokalaşırken basın mensuplarına poz verdikten sonra içeriye girerek görüşmeye başladı. Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerindeki tavrının konuşulması bekleniyor.

OĞAN, KARARINI BUGÜN AÇIKLAYABİLİR

Öte yandan birkaç gün önce Gazeteci Kürşad Oğuz, "Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş." diye paylaşımda bulunmuştu.

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.50 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5.17 oy oranına ulaştı.