Kemal Kılıçdaroğlu hangi kanalda canlı yayında? Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayın! - Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu hangi kanalda canlı yayında merak ediliyor. Tüm gözler, CHP liderinin saat 22.00'de yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu hangi kanalda canlı yayında? Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayın! Kılıçdaroğlu açıklaması canlı izle araştırılıyor. İşte detaylar...

KEMAL KILIÇDAROĞLU HANGİ KANALDA CANLI YAYINDA?

Bu akşam 22:00'de canlı yayın yapacağını duyuran CHP lideri, "Ben en iyisi bu akşam 22.00'de bu skandalı açıklayayım. Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun saat 22:00'de sosyal medya hesabından bir video paylaşması bekleniyor.

"BAHÇELİ CEBİNDE DOLAR MI TAŞIYOR TÜRK LİRASI MI?"

Konuşmasında ekonomiye dair eleştirilerde de bulunan Kılıçdaroğlu, "Kimin ne yaptığı, hangi kararı aldığı belli değil. Hani Türk lirası var ya, değeri kalmayan Türk Lirası. Acaba Bahçeli cebinde dolar mı taşıyor Türk lirası mı? Ben merak ediyorum. Bahçeli kalkıp Türk lirasını itibarsızlaştıran iktidara destek veriyorsa orada bir sorunumuz var demektir." dedi.

"ZAMLAR DEVAM EDECEK"

Art arda gelen zamlara da değinen CHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zamların arkası kesildi mi? Bundan sonra zamlar devam edecek. Elektrik üreticileri taban fiyatını yükseltti. Bu zam gelecek demek. Temmuz ve Ağustos ayında elektriğe zam gelecek. Tüm vatandaşlarım hazırlıklı olsun önümüzdeki süreçte elektriğe zam gelecek."

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