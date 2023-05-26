Kemal Kılıçdaroğlu hangi kanalda? 26 Mayıs Kılıçdaroğlu CANLI İZLE!

Seçime kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı adaylarının canlı yayınları takip ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu akşam çıkacağı program da merak edildi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu hangi kanalda? 26 Mayıs Kılıçdaroğlu CANLI izleme linki var mı?

Kemal Kılıçdaroğlu hangi kanalda, 26 Mayıs Kılıçdaroğlu CANLI izleme linki konuları bugünün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu hangi kanalda? 26 Mayıs Kılıçdaroğlu CANLI izlemelinkivarmı?

KEMAL KILIÇDAROĞLU HANGİ KANALDA?

Doğan Şentürk yönetimindeki FOX Haber, her seçim döneminde olduğu gibi, Türkiye'nin girdiği bu seçim sürecinde de siyasi parti liderlerini ağırlayacak, Cumhurbaşkanı adayları soruları yanıtlayacak.

Canlı yayınla izleyiciyle buluşacak "Liderler FOX'ta'nın 26 Mayıs Cuma günü programına Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu konuk olacak.

İlker Karagöz'ün moderatörlüğünü üstleneceği programda; FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, FOX Ana Haber anchorman'i Selçuk Tepeli, FOX Haber Ankara Temsilcisi Tülay Ünal Öçten ve FOX Haber Ankara Haber Müdürü Engin Yılmaz soruları soracak, liderler anlatacak.

Program bugün saat 22.00'de başlayacak.