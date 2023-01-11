CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz, hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu, yarınki Denizli programını cuma gününe erteledi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu dayısı Ali Gündüz neden öldü, ne zaman, nerede defnedilecek? Kemal Kılıçdaroğlu dayısı kimdir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz, yaşamını yitirdi. Kılıçdaroğlu, yarınki Denizli programını cuma gününe erteledi. Kemal Kılıçdaroğlu dayısı kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu dayısı Ali Gündüz neden öldü, ne zaman, nerede defnedilecek?

KEMAL KILIÇDAROĞLU DAYISI KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz, yaşamını yitirdi. Kılıçdaroğlu, yarınki Denizli programını cuma gününe erteledi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, sosyal medya hesabında; "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Ali Gündüz'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Genel Başkanımıza, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" paylaşımını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kıymetli dayısı Ali Gündüz'ün vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" mesajını paylaştı.